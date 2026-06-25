Москва25 июн Вести.Блогерам, которые разделяют ценности Евросоюза (ЕС), разрешат освещать мероприятия с участием высокопоставленных лиц объединения. Об этом пишет Politico со ссылкой на документ-руководство, отправленный Советом ЕС правительствам стран блока.

По данным издания, начать пускать блогеров на мероприятия планируется с июля. Главное условие – инфлюэнсеры должны обладать большой аудиторией, а свой контент строить на теме политики, в том числе той, что ведет Евросоюз.

Решение о том, кто из пользователей YouTube и TikTok должен принять участие, останется за странами – членами [ЕС], однако в рекомендациях Совета говорится, что им не следует выбирать тех, кто "публично высказывал взгляды, противоречащие ценностям ЕС" говорится в публикации

Чтобы получить доступ на саммиты Евросоюза, блогеры также не должны иметь долгосрочных коммерческих коллабораций во избежание ассоциаций с крупными брендами. Кроме того, им не будут платить за освещение этих мероприятий.

Politico уточняет, что план по привлечению блогеров еще не одобрен странами ЕС. Однако, по словам одного из источников издания, документ уже нашел поддержку среди некоторых государств – членов блока.

Ранее стало известно имя первого в мире YouTube-блогера, преодолевшего отметку в 500 млн подписчиков.