Москва15 сен Вести.Мюнхенская конференция по безопасности продолжает укреплять свою роль вотчины НАТО вместо того, чтобы стать нейтральной площадкой, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Дмитриев высказался по поводу сообщений СМИ о том, что бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг и бывшая генсек ОБСЕ Хельга Шмид станут сопредседателями Мюнхенской конференции.

Вместо того чтобы стремиться стать столь необходимой нейтральной площадкой решений в сфере глобальной безопасности, Мюнхенская конференция по безопасности укрепляет свои позиции в роли вотчины НАТО подчеркнул Дмитриев

Генсек НАТО Марк Рютте накануне заявил, что Североатлантический альянс располагает различными сценариями противодействия Москве, но не о всех из них можно рассказать журналистам.