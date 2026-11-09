Дмитриев перед встречей в ОАЭ заявил о победе миротворцев

Дмитриев на фоне предстоящих переговоров в Абу-Даби: миротворцы одержат верх Дмитриев перед встречей в ОАЭ заявил о победе миротворцев

Москва9 ноя Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что миротворцы одержат верх. Так он прокомментировал публикацию спецпосланника президента США и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера о предстоящих трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Миротворцы одержат верх написал Дмитриев на своей странице в X

Кушнер ранее отмечал, что встреча представителей России, США и Украины в Абу-Даби станет первой трехсторонней дискуссией с февраля. Участники планируют обсудить взаимные опасения в сфере безопасности, предложения сторон, а также возможные условия послевоенного урегулирования.

Кушнер также заявил, что урегулирование конфликта на Украине потребует прямых контактов между Россией и Евросоюзом по вопросам безопасности. Он отметил, что администрация США рассчитывает создать в ОАЭ условия для такого диалога между европейскими странами и Россией.

По мнению Кушнера, для достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования в конечном счете потребуется прямое взаимодействие РФ с европейскими странами по более широким мерам безопасности.

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби с участием России, Украины и США запланированы на 10-11 ноября.