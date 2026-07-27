Дмитриев намекнул на финансовый кризис в США сценой из "Игры на понижение"

Дмитриев обратил внимание на признаки финансового кризиса в США Дмитриев намекнул на финансовый кризис в США сценой из "Игры на понижение"

Москва27 июл Вести.Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев намекнул на возможный финансовый кризис в США.

Он опубликовал в соцсети X гиф-изображение из фильма "Игра на понижение", посвященного краху ипотечного рынка в 2008 году. В кадре показан персонаж Майкл Бьюрри, которого сыграл Кристиан Бейл.

Дмитриев разместил этот ролик в ответ на публикацию с тепловой картой американского фондового рынка, где все котировки отмечены в "красной зоне".

Фильм "Игра на понижение" рассказывает о группе финансистов, включая Бьюрри, которые предсказали кризис 2008 года на Уолл-стрит, ставший причиной глобальных экономических потрясений. Сюжет картины основан на реальных событиях.

В мае 2026 года агентство Bloomberg со ссылкой на аналитику компании Rapidan Energy Group сообщило, что затянувшееся до августа восстановление судоходства через Ормузский пролив может привести к мировой рецессии, сравнимой по масштабам с кризисом 2008 года.