Дмитриев призвал ЕС не переживать из-за слов Кушнера об архитектуре безопасности Дмитриев успокоил Европу после слов Кушнера об архитектуре безопасности

Москва6 ноя Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал европейским властям не волноваться из-за слов зятя президента США Джареда Кушнера о переговорах по безопасности в Европе с Россией в рамках мирного урегулирования на Украине.

Он опубликовал в соцсетях пост со скриншотом статьи газеты Financial Times (FT), в которой говорится, что заявление Кушнера стало полной неожиданностью для европейских чиновников.

Европа зря волнуется. Don’t Worry Be Happy (англ. "не беспокойся, будь счастлив" - прим. ред.) написал Дмитриев

Он также сопроводил сообщение песней Бобби Макферрина, припев которой процитировал – Don’t Worry Be Happy.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас ответила на слова Кушнера об архитектуре безопасности. Он заявила, что Брюссель не станет обсуждать этот вопрос с Вашингтоном и Москвой.