Дмитриев рассказал, почему прервались переговоры с представителями США Дмитриев: переговоры с США пришлось срочно прервать из-за саммита моды БРИКС+

Москва30 сен Вести.Переговоры с представителями США пришлось прервать из-за саммита моды БРИКС+, который стартовал в "Зарядье". Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он ответил на вопрос журналиста, как прошли переговоры с делегацией США.

Во-первых, их пришлось срочно прервать, потому что вот надо было вернуться на саммит БРИКС Моды. Но двигаемся и важен диалог. Диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике сказал Дмитриев

Кирилл Дмитриев провел в конце сентября 2026 года серию переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами рассказал, что Москва поделится с Вашингтоном опытом работы "Госуслуг" и других систем.