Дмитриев: Россия поделится с США опытом работы "Госуслуг" и других систем Дмитриев: РФ готова поделиться с США опытом работы "Госуслуг" и других систем

Москва30 сен Вести.Россия поделится с США опытом работы "Госуслуг" и других систем. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Я думаю, что у Соединенных Штатов есть много что позаимствовать из опыта России: "Госуслуги" и многие другие системы, которые прекрасно работают в России, так что опытом делиться будем заявил Дмитриев

Ранее он информировал, что Россия и США продолжают диалог по многим направлениям, в том числе по энергетическим вопросам.