Дмитриев с иронией отозвался о финансировании якобы независимого центра из США Дмитриев: якобы независимый центр исследования коррупции получал деньги от USAID

Москва28 ноя Вести.Тот факт, что деятельность якобы независимого Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP, признан нежелательной на территории РФ организацией) на деле финансировалась уличенным в коррупции Агентством США по международному развитию (USAID), можно назвать ироничным.

Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Иронично, что якобы независимый Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) управлялся и был обеспечен 32 миллионами долларов от коррумпированного USAID написал Дмитриев в соцсети X

Комментируя пост другого пользователя сети, который подсчитал, сколько денег OCCRP получил от USAID, Дмитриев отметил, что речь идет о целой системе лжи и коррупции, намеренно созданной, чтобы вводить людей в заблуждение.

Слой за слоем тщательно продуманной системы глобалистской лжи и коррупции, созданной, чтобы вводить в заблуждение и промывать мозги. Отвратительно подчеркнул глава РФПИ

США использовали USAID как инструмент реализации внешней политики и способ влияния на другие страны. Деятельность этого агентства была фактически прекращена администрацией 47-го президента США Дональда Трампа в феврале 2025 года. Несколько дней назад USAID объявило, что опубликует ряд документов, в том числе внутренних, которые раскроют подробности работы агентства.

Центр исследования коррупции и организованной преступности – это объединение СМИ и журналистов из разных стран. Организация занимается журналистскими расследованиями. Финансирование Центра осуществляло USAID, также средства поступали от Фонда демократии ООН и фондов "Открытое общество" (признаны нежелательными в РФ) бизнес-магната Джорджа Сороса.

Ранее Дмитриев заявил, что USAID "искупает вину" за предыдущие администрации США.