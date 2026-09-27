Москва27 сенВести.Основатель компании Palantir Питер Тиль придерживается тех же взглядов, что и создатели искусственного интеллекта Skynet из фильмов серии "Терминатор", заявил cпецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал слова Тиля, что "если ты злой, то ты хотя бы компетентный" и "быть злым необязательно значит быть плохим".
Зловещая логика создателей Skynet из "Терминатора"написал Дмитриев в соцсети X
Ранее Дмитриев иронично посоветовал гендиректору Palantir Алексу Карпу поменьше рекламировать "свой Skynet".