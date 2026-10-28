Дмитриев сравнил политику стран Европы с финишем сломанных гоночных машин Дмитриев сравнил политику стран Европы с финишем сломанных гоночных автомобилей

Москва28 окт Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что политику европейских стран можно сравнить с финишем гоночных машин NASCAR. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

Дмитриев опубликовал там пост с кадрами гонки NASCAR Cup Series​​​, на которых одна из машин достигает финиша перевернутой.

Страдающие европейские страны должны найти способ покончить со своей неправильной политикой (точно так же, как пострадавшие автомобили NASCAR финишируют здесь) говорится в публикации

Также к посту прикреплен отрывок интервью российского лидера Владимира Путина Павлу Зарубину для ИС "Вести", в котором президент охарактеризовал как перебор попытки обвинять РФ в беспорядках в Европе.

25 октября Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что всем гражданам Европы очевидно, что Россия не имеет отношения к организации протестов в регионе.