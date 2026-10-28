Москва28 октВести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что политику европейских стран можно сравнить с финишем гоночных машин NASCAR. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.
Дмитриев опубликовал там пост с кадрами гонки NASCAR Cup Series, на которых одна из машин достигает финиша перевернутой.
Страдающие европейские страны должны найти способ покончить со своей неправильной политикой (точно так же, как пострадавшие автомобили NASCAR финишируют здесь)говорится в публикации
Также к посту прикреплен отрывок интервью российского лидера Владимира Путина Павлу Зарубину для ИС "Вести", в котором президент охарактеризовал как перебор попытки обвинять РФ в беспорядках в Европе.
25 октября Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что всем гражданам Европы очевидно, что Россия не имеет отношения к организации протестов в регионе.