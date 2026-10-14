Москва14 октВести.Американская сторона пока занимает позицию, что снимать санкции с российских компаний сложно, однако этот вопрос еще обсуждается. Об этом заявил представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью ИС "Вести".
Дмитриев ответил на вопрос, будут ли США снимать санкции с российских компаний для поставок российского дизельного топлива на американский рынок в рамках заключенной сделки.
Сейчас пока Соединенные Штаты занимают позицию, что снимать санкции с компаний - это сложно, но мы работаем с ними по различным направлениямотметил представитель президента РФ
По его словам, вопрос снятия санкций с российских компаний ставился в ходе визита российской стороны в Вашингтон.