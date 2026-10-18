"Доигрались в свободу миграции": Пушков о протестах во Франции Сенатор Пушков: наследием Макрона стала гражданская война во Франции

Москва18 окт Вести.Гражданская война во Франции стала наследием президента республики Эммануэля Макрона. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал массовые протесты и начавшиеся на их фоне беспорядки и погромы во Франции.

Наследие Макрона: Франция горит. Горит Париж. Горит здание мэрии в Лиможе, подоженное протестующими. Горит Марсель. Во Франции гражданская война. Доигрались в свободу миграции говорится в публикации

Сенатор также назвал Макрона "безответственным болтуном", который постоянно видит "русских у ворот Парижа". Однако, подчеркнул Пушков, Парижу следует искать врагов не среди граждан РФ, а в другом месте.