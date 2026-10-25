Москва25 окт Вести.В рациональной базе не только французской республики, но и всех современных демократий лежит идея Жан-Жака Руссо об общественном договоре. Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил ее основные принципы, что и привело к массовым протестам и беспорядкам в стране. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Ключевая идея концепции Руссо – "общая воля", ориентированная на общее благо. Гражданская свобода внутри республики строится на подчинении "общей воли", а отказавшихся к этому принудят, напомнил телеведущий.

Во Франции таким образом действующий президент, чей уровень поддержки среди граждан 13%, общую волю не отражает, а значит общественный договор как раз и нарушил. Пренебрегая общественным благом, центральным элементом своей политики, он сделал поддержку Украины и противостояние с Россией за счет Франции… Мы являемся свидетелями, как общественный договор рухнул не только во Франции, но и чуть ли не во всей Европе объяснил Киселёв

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предупреждал Макрона о последствиях проводимой им миграционной политики, ведущей к уничтожению государства.

25 октября сообщалось, что количество задержанных участников беспорядков во Франции превысило 1,3 тысячи человек.