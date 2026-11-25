Москва25 нояВести.Еврокомиссия планирует направлять доходы от управления замороженными российскими активами на погашение кредитов, предоставляемых Украине, при этом обязательства могут растянуться на несколько десятилетий. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Балаш Уйвари.
В Евросоюзе заблокировано около €210 млрд суверенных активов РФ, большая часть которых находится в депозитарии Euroclear в Бельгии. Доходы от них уже направляются на погашение займа ЕС и G7 на €45 млрд со сроком выплат до 2042 года.
Кроме того, 18 ноября ЕК представила новую программу поддержки Киева на 2027 год объемом €70 млрд (€45 млрд от ЕС и €25 млрд от международных партнеров), тело кредитов по которой также рассчитывают закрывать за счет прибыли от российских средств, а проценты по европейской доле — из бюджета ЕС.