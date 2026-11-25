Доходы от активов России пойдут на выплату кредитов Киеву до 2042 года и дольше ЕК планирует десятилетиями гасить долги Украины доходами от активов России

Москва25 ноя Вести.Еврокомиссия планирует направлять доходы от управления замороженными российскими активами на погашение кредитов, предоставляемых Украине, при этом обязательства могут растянуться на несколько десятилетий. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Балаш Уйвари.

В Евросоюзе заблокировано около €210 млрд суверенных активов РФ, большая часть которых находится в депозитарии Euroclear в Бельгии. Доходы от них уже направляются на погашение займа ЕС и G7 на €45 млрд со сроком выплат до 2042 года.

Кроме того, 18 ноября ЕК представила новую программу поддержки Киева на 2027 год объемом €70 млрд (€45 млрд от ЕС и €25 млрд от международных партнеров), тело кредитов по которой также рассчитывают закрывать за счет прибыли от российских средств, а проценты по европейской доле — из бюджета ЕС.