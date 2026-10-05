Москва5 окт Вести.Процесс дедолларизации мировой экономики уже запущен и неизбежен, так как агрессивная политика США, упадок американской инфраструктуры и переход мира к многополярности подрывают доверие к доллару как к главному инструменту международных расчетов. Об этом заявил для "Соловьёв live" председатель и основатель "Фонда Пьера де Голля за мир, согласие и дружбу между народами", внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля, Пьер де Голль, сообщает ИС "Вести".

По его мнению, процесс дедолоризации начался во время Вьетнамской войны и проблемы Запада начались с того момента, как доллар перестал быть обеспечен золотом. Сегодня вся мировая торговля держится на спекулятивном использовании доллара, который занимает 90% рынка. Американские власти ведут себя все более жестко, пытаясь спасти свою слабеющую экономику и покрыть огромные долги. Они вынуждены бороться с тем, что мир постепенно отказывается от доллара, при этом внутри самих США социальная сфера остается недофинансированной.

И они пытаются финансировать внешний долг в американской экономике, которая слабеет и которой не хватает социальной защиты. Электрические линии, железные дороги — все в плохом состоянии. Агрессивная экспансия, она ни к чему не приводит, ведет к потере дыхания в беге, как бы они не пытались вернуть прежнее лидерство. Поэтому я считаю так, что в нынешнем состоянии вещей, учитывая войну на Украине, у которой есть кристаллизационный эффект, уже снижается роль доллара. Это совершенно очевидно, потому что мир становится мультиполярным, многополярным, и страны пытаются находить разных партнеров себе, что не способствует тому, чтобы инвесторы вкладывали инвестиции в американских деньгах сказал де Голль

Ранее он заявил, что хотел бы видеть у будущего французского лидера качества, которыми обладает российский президент Владимир Путин.