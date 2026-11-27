DR: Зеленский тайно ездил в датский Мариенборг обсуждать питбулей и пуделей DR: Зеленский тайно посетил датский Мариенборг для обсуждения питбулей и пуделей

Москва27 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский тайно ездил в Мариенборг во время визита в Данию, чтобы обсудить вопрос о своих собаках, сообщает датская общественная телерадиокомпания Danmarks Radio (DR).

Зеленский встретился в Мариенборге с датским рэпером и блогером Бенджамином Хавом, чтобы помочь премьер-министру Дании Метте Фредериксен стать популярнее в глазах молодых избирателей.

Рэпер, премьер-министр и глава государства, находящийся в состоянии войны, тайно встречаются в Мариенборге, чтобы обсудить питбулей и пуделей отмечает DR

Зеленский совершил эту поездку в интересах датского премьера. Экс-советник правительства Дании Томас Юль-Дам отметил, что именно поэтому после интервью Зеленского остается довольно странный осадок.

Коллега Юль-Дама Якоб Бруун удивлен, зачем Зеленскому понадобилось приезжать в Мариенборг и показывать фотографии своего питбуля и пуделя.

Этот человек несет ответственность за страну, находящуюся в состоянии военного конфликта. Он на грани краха. А его при этом просят поговорить с Бенджамином Хавом о собаках возмутился Бруун

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Зеленский отказывается от мирных предложений, потому что для него главное - собственная выгода и интересы тех, кто извлекает из украинского конфликта финансовую выгоду.