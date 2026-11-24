Москва24 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп все еще верит в возможность достигнуть прорыва по Украине до старта работы нового Конгресса. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил американист Малек Дудаков.

По его словам, демократы намерены добиться расследования в отношении Трампа. Эксперт полагает, что американский лидер также может совершить ответный ход, но не делает этого из-за планов по Украине.

Можно было бы параллельно завести расследование хотя бы в отношении только демократов, которые ездят на Украину. Это, мне кажется, история была бы перспективная, и, может быть, Трамп и за это взялся тогда. Сейчас, я думаю, почему Трампу приходится терпеть? Потому что он хочет принципиально хотя бы чего-то добиться на украинском направлении. То есть все эти утечки о том, что вот до января добиться прорыва, они же не просто так появляются сказал Дудаков

Эксперт уверен: у главы Белого дома есть мотивация достичь соглашения по Украине до начала работы нового Конгресса (3 января) и расследований.

А потом можно все детали, нюансы скинуть на плечи европейцев – вы там сами как-нибудь с русскими договаривайтесь. Я думаю, что вряд ли, конечно, что-то получится, особенно за такой короткий срок, в эти полтора месяца. Но я так понимаю, что администрация Трампа действительно верит в то, что какие-то шансы на прорыв имеются, и поэтому старается никого не обижать. И поэтому мы видим, да, там и [спецпосланник и зять президента США] Джаред Кушнер гоняет то к нам, говорит нам какие-то вещи, которые нам были бы приятны, то потом едет в Европу, говорит им какие-то вещи, которые были бы приятны. В общем, старается всех умаслить, старается никого не обидеть, чтобы хотя бы к чему-то прийти пояснил он

Однако американист полагает, что такое явление краткосрочное.

Я думаю, что с этим связано то, почему давления сейчас нет особого на офис [главы киевского режима Владимира] Зеленского. Соответственно, украинское лобби этим пользуется - играет на этом расколе и внутри Америки, и между Америкой и Европой. В принципе, они поднаторели в этих вопросах, в том, как можно вилять собакой, и этим активно пользуются добавил Дудаков

Ранее Кушер назвал "главным призом" дипломатии не возможное перемирие в зоне конфликта, а перезагрузку отношений России с Евросоюзом.