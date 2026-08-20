Российский гимнаст Духно уступил 0,001 балла в борьбе за золото ЧЕ в многоборье

Духно уступил 0,001 балла в борьбе за золото на ЧЕ по спортивной гимнастике Российский гимнаст Духно уступил 0,001 балла в борьбе за золото ЧЕ в многоборье

Москва20 авг Вести.Российские спортсмены Арсений Духно и Даниел Маринов завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы (ЧЕ) по спортивной гимнастике, который проходит в хорватском Загребе.

В личном многоборье Духно набрал 82,832 балла, Маринов занял третье место с результатом 81,899 балла, сообщил "Спорт-Экспресс".

Победу на турнире одержал хорватский гимнаст Илья Ковтун, который набрал 82,833 балла. Его преимущество над Духно составило всего 0,001 балла.

Ковтун выступает за сборную Хорватии с 2025 года, до этого он представлял Украину.

15 августа российская команда по художественной гимнастике одержала победу в чемпионате мира в многоборье.