Москва29 ноя Вести.Испанский регулятор начал расследование в отношении Telegram. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, в феврале Telegram предупреждал пользователей в Испании о действиях правительства Педро Санчеса, которые, как он считает, угрожали свободе в цифровом пространстве. Теперь, отметил он, испанский регулятор проверяет мессенджер, утверждая, что это предупреждение могло нарушить нормы GDPR (закон Европейского союза о защите персональных данных, вступивший в силу 25 мая 2018 года).

В феврале мы предупредили пользователей в Испании об атаках Санчеса на свободу в цифровом пространстве. Теперь его регулятор "расследует" Telegram, утверждая, что наше предупреждение могло нарушить GDPR говорится в публикации

Дуров заявил, что если целью расследования было заставить Telegram замолчать, то его инициаторов ждет разочарование. Он подчеркнул, что GDPR предназначен для защиты конфиденциальности пользователей, а не для ограждения политиков от критики.

Ранее Дуров в соцсети X резко раскритиковал Евросоюз из-за закона, который, по его словам, позволяет сканировать частную переписку пользователей. Он сравнил ЕС с "банановой республикой" и заявил, что подобные подходы напоминают методы недемократических режимов.