В Кабардино-Балкарии две пассажирки легкового автомобиля погибли в ДТП

Две женщины погибли в ДТП с грузовиком в Кабардино-Балкарии В Кабардино-Балкарии две пассажирки легкового автомобиля погибли в ДТП

Москва13 ноя Вести.В Кабардино-Балкарии две пассажирки легкового автомобиля погибли в дорожно-транспортном происшествии, водителя с травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в региональной ГАИ, передает ТАСС.

Авария произошла вечером 12 ноября в Зольском районе.

50-летний водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь по автодороге "Обход города Пятигорска" в Зольском районе, допустил столкновение с "Камазом", двигавшимся в попутном направлении говорится в сообщении

К уточняется, водитель "Гранты" с травмами госпитализирован, погибли 62-летняя женщина и 28-летняя девушка.

В настоящее время причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются. Прокуратура республики контролирует проверку.