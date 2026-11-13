Москва13 нояВести.В Кабардино-Балкарии две пассажирки легкового автомобиля погибли в дорожно-транспортном происшествии, водителя с травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в региональной ГАИ, передает ТАСС.
Авария произошла вечером 12 ноября в Зольском районе.
50-летний водитель автомобиля "Лада Гранта", двигаясь по автодороге "Обход города Пятигорска" в Зольском районе, допустил столкновение с "Камазом", двигавшимся в попутном направленииговорится в сообщении
К уточняется, водитель "Гранты" с травмами госпитализирован, погибли 62-летняя женщина и 28-летняя девушка.
В настоящее время причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются. Прокуратура республики контролирует проверку.