Двух костромичей задержали за работу на украинские спецслужбы ФСБ: задержаны 2 жителя Костромской области, сотрудничавших с Украиной

Москва4 сен Вести.Двое россиян задержаны в Костромской области за передачу спецслужбам Украины данных об участниках СВО и перевод денег для ВСУ, а также хранение огнестрельного оружия, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Как отмечает ФСБ, задержаны двое жителей Костромской области 1978 и 1983 годов рождения, следственное отделение УФСБ по Костромской области завело уголовные дела о причастности к государственной измене (статья 275) и незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (часть 1 статьи 222 УК РФ).

...Два жителя региона посредством мессенджера Telegram установили контакт с представителем спецслужб Украины и по его указанию собирали и передавали противнику сведения в отношении участников СВО, а также осуществляли переводы денежных средств на нужды украинских вооруженных формирований говорится в сообщении

Фигуранты арестованы, заведены дела о госизмене и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Дома у предполагаемых злоумышленников найдены самозарядный пистолет системы Токарева калибра 7.62 мм, патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов того же калибра к нарезному оружию.

Днем ранее в ФСБ сообщали о задержании в Крыму подозреваемого в госизмене и приготовлении к теракту.