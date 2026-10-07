Москва7 октВести.Двух граждан Украины задержали в Эстонии при попытке вывезти в Швецию троих африканских беженцев, сообщает новостной портал Delfi.
В публикации говорится, что инцидент произошел 4 октября, когда эстонские пограничники обнаружили в багажнике автомобиля Audi троих африканцев из Эритреи и Эфиопии.
Прокуратура сообщила, что 20-летний и 19-летний граждане Украины, которые 4 октября перевозили нелегальных мигрантов в багажнике автомобиля в Палдиски, были взяты под стражу. На время расследования им предстоит провести в тюрьме два месяцаговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что переданные Киеву эстонские боеприпасы оказались бракованными.