Delfi: в Эстонии задержали двух украинцев за попытку вывезти нелегалов в Швецию

Двух украинцев задержали в Эстонии за попытку вывезти нелегалов в Швецию Delfi: в Эстонии задержали двух украинцев за попытку вывезти нелегалов в Швецию

Москва7 окт Вести.Двух граждан Украины задержали в Эстонии при попытке вывезти в Швецию троих африканских беженцев, сообщает новостной портал Delfi.

В публикации говорится, что инцидент произошел 4 октября, когда эстонские пограничники обнаружили в багажнике автомобиля Audi троих африканцев из Эритреи и Эфиопии.

Прокуратура сообщила, что 20-летний и 19-летний граждане Украины, которые 4 октября перевозили нелегальных мигрантов в багажнике автомобиля в Палдиски, были взяты под стражу. На время расследования им предстоит провести в тюрьме два месяца говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что переданные Киеву эстонские боеприпасы оказались бракованными.