"Дядя, спасибо, что нет "бабаха": боец ВС РФ рассказал о трогательной встрече Боец ВС РФ расплакался от благодарности ребенка на СВО

Москва6 сен Вести.Один из бойцов отряда ударных БПЛА из центра "Рубикон" не смог сдержать слез от благодарности ребенка. О трогательном случае, произошедшем с сослуживцем, ИС "Вести" рассказал командир отряда с позывным Рагнар.

"Рубикон" вносит огромный вклад в продвижение подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ), в освобождение территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Жители новых территорий обращаются с благодарностью к солдатам.

Со своими ребятами стоял, как раз шла бабушка мимо, и подбегает девочка лет шести-семи, хватает меня за ногу, обнимает и говорит: "Дядя, спасибо, что больше "бабаха" нету". У меня солдат расплакался, он дочку вспомнил, на руки ее взял. И бабушка сказала: "Спасибо". Вот ради этого мы все и здесь, ради защиты населения поделился Рагнар

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова показала личные вещи детей, ставших жертвами преступных действий ВСУ. Среди экспонатов — игрушка 12-летней Кати, мечтавшей стать балериной, но погибшей в 2022 году при ударе по центру Донецка.