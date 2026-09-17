Дюжаррик: США выплатили 725 миллионов долларов в регулярный бюджет ООН США заплатили $725 млн в бюджет ООН, рассказали в офисе генсека

Москва17 сен Вести.США внесли 725 миллионов долларов в регулярный бюджет ООН и остались с долгом в еще 1,312 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

За прошедшую неделю США выплатили 725 миллионов долларов в регулярный бюджет ООН — во вторник, а также 102 миллиона долларов в бюджет миротворческих операций — в прошлую пятницу пояснил Дюжаррик

По словам представителя генсека ООН, кроме долга в регулярный бюджет (на 1,312 миллиарда долларов) Соединенные Штаты должны еще 2,38 миллиарда долларов по действующим ныне миротворческим миссиям и 528,3 миллиона долларов по уже завершенным.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о долгах США перед ООН.