Москва17 сенВести.США внесли 725 миллионов долларов в регулярный бюджет ООН и остались с долгом в еще 1,312 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
За прошедшую неделю США выплатили 725 миллионов долларов в регулярный бюджет ООН — во вторник, а также 102 миллиона долларов в бюджет миротворческих операций — в прошлую пятницупояснил Дюжаррик
По словам представителя генсека ООН, кроме долга в регулярный бюджет (на 1,312 миллиарда долларов) Соединенные Штаты должны еще 2,38 миллиарда долларов по действующим ныне миротворческим миссиям и 528,3 миллиона долларов по уже завершенным.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о долгах США перед ООН.