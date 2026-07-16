Москва16 июл Вести.МАГАТЭ находится в полной зависимости от ведущих ядерных держав Запада, поэтому не хочет портить им настроение и только выражает обеспокоенность, при этом не называя виновных. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

МАГАТЭ, мы прекрасно понимаем, находится в полной зависимости от ведущих ядерных держав Запада, я имею в виду прежде всего Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Францию, и конечно, они … выражают обеспокоенность, не называя, кто это совершил. Но с другой стороны, смешно же, что российские войска обстреливают станцию, которая находится на их территории заявил Джабаров

Он добавил, что позиция "ни с кем не ссориться", которой придерживается МАГАТЭ является очень опасной.

Все же понимают, что это просто такая манера МАГАТЭ: главное - не испортить всем настроение. Тем более глава МАГАТЭ рассчитывает, возможно, на дальнейшую свою политическую карьеру в рамках Организации Объединенных Наций, поэтому не хочет ссориться ни с кем. Но это опасная игра. Рано или поздно могут быть тяжелые последствия, которые приведут к необратимым процессам в самой Европе заявил Джабаров

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отреагировал на убийство главного инженера ЗАЭС украинским беспилотником. Он ограничился решительным осуждением подобных действий.