Единый цифровой контур ДОМ.РФ объединит все данные о недвижимости в одном месте ДОМ.РФ: единый цифровой контур даст покупателю всю информацию о недвижимости

Москва25 ноя Вести.В публичном акционерном обществе ДОМ.РФ обсуждают концепцию объединения цифровых сервисов в единый контур, который позволит обеспечить доступ к проверенным данным о недвижимости для совершения сделки. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал первый заместитель генерального директора компании Алексей Ниденс.

На сегодняшний день, чтобы пройти путь от поиска до сделки при покупке квартиры требуются месяцы – все данные о жилье есть у государства, но они находятся в разных местах, всю информацию приходится собирать по кусочкам. Единый цифровой контур объединит всю информацию в одном месте.

Сейчас необходимо всем участникам сделки обращаться в эти информационные системы, получать информацию, причем иногда даже многократно. Переход к платформенной экономике позволяет увязать все информационные решения как государства, так и бизнеса, и обеспечить однократное предоставление этих данных, которые используются по всей цепочке отметил Ниденс

Такое решение позволит тратить меньше времени и сил на оформление сделки.

И здесь важен даже не сам идентификатор, а его дополнительные потребительские свойства. Это даст конечному покупателю достоверность и полноту всей информации. Это дополнительные проверки, которые обеспечат безопасность проведения сделки, и это дополнительные сервисы, которые можно будет реализовать по всему клиентскому пути добавил он

Ранее нотариус Мария Боронина рассказала о способах безопасной передачи денег при покупке недвижимости. Она напомнила, что такие сделки связаны с крупными суммами и поэтому перед приобретение жилья следует заранее выбрать надежный вариант оплаты.