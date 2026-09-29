Экономист представил идею, как снизить цену квадрата жилья на 60% Экономист Сафонов: при цифровом коллективном строительстве снизится цена жилья

Москва29 сен Вести.Организация цифрового коллективного строительства многоквартирных домов может снизить стоимость квадратного метра жилья для покупателя на 60–65%. Такое мнение выразил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов в статье для РБК.

В основе новой модели лежит идея возврата к жилищно-строительным кооперативам, но на ином уровне технологий, с поддержкой государства, а также с контролем стройки с помощью дронов и искусственного интеллекта (ИИ).

Эксперт считает, что благодаря новой модели можно будет исключить из стоимости жилья спекулятивную маржу посредников. Также предполагается нейтрализация таких ведущих к удорожанию недвижимости факторов, как дороговизна земли, затраты на архитекторов, высокая цена услуг подрядчиков и другое. Профессор считает, что человеческий фактор заменят математические алгоритмы.

Классическая цепочка "банк — застройщик — покупатель" зашла в тупик, считает экономист Сафонов сказано в материале

В начале сентября в РБК проанализировали данные по 50 населенным пунктам России и сделали вывод, что цены на вторичное жилье снизились в девяти городах, а в 40 – повысились.