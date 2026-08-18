EFE: 14 случаев чесотки выявили у испанских военных в Сеуте Испанские военные в Сеуте заболели чесоткой после наплыва мигрантов

Москва18 авг Вести.Четырнадцать случаев чесотки среди испанских военнослужащих зарегистрированы в Сеуте, сообщает агентство EFE.

До этого случаи заболевания чаще фиксировались среди мигрантов, которые прорывались в город через границу.

Как сообщается, военные были размещены в помещениях, которые обычно пустуют и не прошли требуемой санитарной обработки. При этом в испанском оборонном ведомстве подчеркнули, что причина заболевания не связана напрямую с миграционным кризисом.

Ранее сообщалось, что порядка двухсот нелегальных мигрантов из Марокко организовали демонстрацию в Сеуте. Митингующие требовали предоставить им официальный статус беженцев и укрытия.