Москва18 авгВести.Четырнадцать случаев чесотки среди испанских военнослужащих зарегистрированы в Сеуте, сообщает агентство EFE.
До этого случаи заболевания чаще фиксировались среди мигрантов, которые прорывались в город через границу.
Как сообщается, военные были размещены в помещениях, которые обычно пустуют и не прошли требуемой санитарной обработки. При этом в испанском оборонном ведомстве подчеркнули, что причина заболевания не связана напрямую с миграционным кризисом.
Ранее сообщалось, что порядка двухсот нелегальных мигрантов из Марокко организовали демонстрацию в Сеуте. Митингующие требовали предоставить им официальный статус беженцев и укрытия.