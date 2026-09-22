Экономист объяснил, почему Россия массово не субсидирует импорт топлива Эксперт Митрахович: импорт топлива из дальнего зарубежья нерентабелен для России

Москва22 сен Вести.России нерентабельно импортировать топливо из стран дальнего зарубежья и проводить политику масштабного субсидирования иностранных нефтепродуктов даже в условиях текущего кризиса. Такое мнение ИС "Вести" высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, стоимость топлива в России по-прежнему остается более низкой, чем в странах Европы, Китае, Турции или на Украине.

Если бы у нас цены поднялись еще выше до уровня, скажем, вот этих упомянутых выше регионов, конечно, было бы легче завозить. А так импорт из дальнего зарубежья, с учетом еще и транспорта, оказывается не очень рентабельным… Плюс мы с вами ждем, когда наступит сезонный спад потребления, такое происходит всегда объяснил эксперт

Ранее вице-премьер России Александр Новак дал поручение правительству и профильным ведомствам совместно разработать риск-сценарии для топливного рынка страны со своевременными мерами реагирования. В российском кабмине сегодня обсуждается снабжение регионов топливом не ниже показателей 2025 года, отдельное внимание уделено Туве, Хакасии, Якутии, Новосибирской области и Красноярскому краю.