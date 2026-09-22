Экономист объяснил, почему в Армении будет нарастать дефицит электроэнергии Экономист Юшков: дефицит электроэнергии в Армении будет только нарастать

Москва22 сен Вести.Дефицит электроэнергии в Армении будет только нарастать, потому что в стране не предусмотрено строительство сопутствующей генерации и обновление действующих мощностей. Такой прогноз ИС "Вести" дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, Армянская АЭС и Разданская ТЭС нуждаются в модернизировании, так как их энергоблоки уже практически выработали свой ресурс.

Армения даже без крупных потребителей столкнулась бы с проблемой необходимости обновления мощностей. Атомная станция требует обновления, то есть фактически строительства нового энергоблока. Та самая Разданская ТЭС тоже требует обновления, в скором будущем необходимо будет закрывать один из энергоблоков, просто потому что он уже выработал свой ресурс. То есть здесь не то что новые не строятся, так еще и старые будут выводиться из эксплуатации. Поэтому дефицит электроэнергии в Армении будет только нарастать объяснил Юшков

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с призывом не исходить из "апокалиптических сценариев" при обсуждении предположительного роста стоимости газа из России. По его словам, Армения стабильно развивается, и когда будет необходимость в проведении референдума по поводу выбора между ЕАЭС и Евросоюзом, то он будет проведен.