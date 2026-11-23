Москва23 ноя Вести.Россияне все чаще совершают покупки, чтобы заслужить одобрение окружающих, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, импульсивные траты стали быстрым и доступным способом получить прилив дофамина.

Покупки стали быстрым и легким способом получения дофамина, когда человеку не хватает впечатлений или поддержки от родных... 63% россиян стали чаще злоупотреблять демонстративным потреблением ради статуса, когда дорогая вещь приобретается не ради функции, а для одобрения окружающих пояснил эксперт

Среди главных факторов импульсивных онлайн-покупок, как отметил Щербаченко, наряду со стрессом и тревогой есть и скука. Маркетологи, по его словам, используют скидки и акции, а также рекламные фразы с призывом к покупке, например "два по цене одного".

Полный отказ от трат ради удовольствия, по оценке доцента, нередко приводит к эмоциональным срывам и апатии. Чтобы избежать этого, он рекомендовал делать паузу перед оплатой заказа на маркетплейсе и завести отдельную банковскую карту с лимитом на спонтанные расходы.

Ранее россиян предупредили, что мошенники открыли охоту на аккаунты россиян в преддверии сезона распродаж.