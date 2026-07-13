Москва13 июл Вести.Проблема ожирения может обойтись российской экономике в 1,25 триллиона рублей. Об этом в интервью КП.ru заявил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Александр Кудряшов.

Он пояснил, что, например, в 2023 году потери экономики от избыточного веса составили 70 миллиардов рублей.

Ожирение повышает риск инфаркта, инсульта и диабета – это расходы на лечение и выплату пособий по нетрудоспособности. Минус экономике дополняется недопроизведенными товарами и услугами, пока такой человек нетрудоспособен. А когда он трудоспособен, то эффективность его работы, производительность труда ниже, чем у человека, не обремененного болезнями, связанными с избыточным вестом. Ранняя смерть человека в трудоспособном возрасте лишает экономику выпуска продукта, который он создал бы за оставшиеся годы жизни и работы добавил Кудряшов

Экономист уточнил, что наибольший ущерб экономике наносит смерть мужчин в возрасте от 35 до 59 лет. Также это негативно влияет на демографию, так как в этом возрасте мужчины обычно уже добиваются финансового благополучия и готовы завести еще детей.