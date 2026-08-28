Экономист заявил, что россияне чаще всего не знают, сколько платят налогов Экономист Аузан указал, что большинство россиян не знают, сколько платят налогов

Москва28 авг Вести.Большинство россиян не отдают себе отчет в том, сколько налогово они платят государству с учетом всех косвенных сборов и акцизов. Об этом заявил декан экономического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Александр Аузан.

Профессор напомнил, что неоднократно участвовал в разработке глобальных экономических стратегий для России, и в 2011 году во время подготовки очередного проекта исследователи раскрыли, сколько на самом деле граждане платили налогов. Его слова приводит KP.RU.

В 2011 году, делая стратегию-2020, мы провели исследование и выяснили, что наши соотечественники не знают, сколько налогов они реально платят. А в тот момент они платили 48 копеек с рубля. Далеко не 13 процентов, которые работодатель автоматически перечисляет государству, если посчитать все остальное – косвенные налоги, акцизы и так далее – в сумме это дает 48 процентов. пояснил Аузан

Он уточнил, что такой уровень налогообложения выше, чем в Америке, но ниже чем в скандинавских странах.

Ранее в Госдуме предложили провести налоговую реформу, в частности изменить подход к сборам с доходов от экспорта нефти.