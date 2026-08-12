Экс-чиновники ФРГ, Британии, Франции и РФ планируют новые встречи в Австрии Die Presse: экс-чиновники Европы и РФ запланировали новые встречи в Австрии

Москва12 авг Вести.Бывшие чиновники ФРГ, Британии, Франции и РФ, которые провели в июле консультации под Веной о будущих взаимоотношениях Европы и России, готовы к новым встречам. Об этом сообщает австрийская газета die Presse.

По информации издания, первая встреча состоялось в городе Баден под Веной. Как отмечается в публикации, Украина не участвовала в этих контактах.

Следующие встречи запланированы пишет die Presse

Ранее агентство Bloomberg сообщило о встрече в июле экс-советника по нацбезопасности Британии Тима Барроу, бывшего статс-секретаря МИД ФРГ Маркуса Эдерера и французского дипломата Пьера Вимона.

По информации die Presse, российскую сторону на переговорах представлял бывший руководитель администрации Кремля Александр Волошин.

Предпосылкой для нормализации является прекращение войны на Украине. Однако сначала Европа хочет осторожно вступить в диалог с Москвой – пока не на высшем уровне, а на более низком, рабочем уровне утверждает газета

Ранее депутат финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Евросоюзу нужно настроиться на коммуникацию с Россией, пока это еще возможно.