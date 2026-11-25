Москва25 ноя Вести.Запад цепляется за главу киевского режима Владимира Зеленского, потому что вероятнее всего больше не найдет лидера, готового с легкостью пожертвовать народом своей страны.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Теперь, почему Зеленский считает себя эксклюзивным товаром ручной работы… Ну, потому что не найдешь ты в мире лидера, который с такой легкостью готов жертвовать своим народом, своей страной, своей экономикой, вот всем, что есть, он готов жертвовать. Ну нету таких больше. Ну вы их не найдете. Я даже не знаю, в африканских племенах можно найти главаря племени, который готов будет жертвовать своим племенем. Я думаю, вряд ли. А тут нашли… Это большая удача Запада. Поэтому, конечно, они цепляются, потому что ... другого такого и не будет заявил он

Ранее сообщалось, что власти на Украине довели ситуацию внутри страны до момента, когда в защите стало нуждаться уже украиноговорящее население.