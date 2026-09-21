Экс-генерал НАТО заявил, что РФ приблизилась к полному контролю над Донбассом Генерал НАТО Куят: Россия приближается к полному контролю над Донбассом

Москва21 сен Вести.Генерал НАТО в отставке Харальд Куят заявил, что российская армия приблизилась к взятию под свой полный контроль территории Донбасса. Об этом он заявил в интервью немецкому журналисту Флавио фон Витцлебену для его YouTube-канала.

По словам бывшего военного, под контролем России находится почти вся Луганская область (ЛНР), а в Донецкой (ДНР) российские войска быстро вытесняют ВСУ с еще не взятых под контроль территорий.

Это значит, что Россия приближается к своей главной цели — полному установлению контроля над этими двумя регионами сделал вывод генерал Куят

При этом он отметил, что оперативные задачи российских войск в ходе специальной военной операции (СВО) расширились. На севере Украины российские военные создают и расширяют зону безопасности в Сумской области для предотвращения новых атак ВСУ на российские регионы, как это было с Курской областью. А на юге армия России проявляет активность в Одесской области, чтобы лишить Киев выхода к Черному морю, ограничить экспорт украинского зерна по морю и осложнить поставки тяжелого вооружения по морским маршрутам.

Натовский генерал не исключает, что вооруженные силы России (ВС РФ) дойдут до границы с Приднестровьем, где находится российский миротворческий контингент. По его мнению, это серьезный вызов для стран Запада, который порождает новые геополитические проблемы.

Ранее телеканал CNN подтвердил информацию о том, что Россия ослабляет так называемый пояс крепостей ВСУ в Донбассе.