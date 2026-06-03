Москва3 июн Вести.Уходящий глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подарил своему преемнику Йеппе Бруусу самолет-конструктор Lego. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

Поульсен объяснил свой подарок проблемой изношенности правительственных бортов, которую он предлагает решить конструктором.

Кроме того, уходящая министр экономики Стефани Лосе подарила замещающей ее в должности Пие Ольсен Дюр денежное дерево из Lego, пояснив это тем, что "спрос на деньги очень велик".

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что европейские страны пока не готовы к военному противостоянию с Россией.