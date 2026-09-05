Экс-глава МВД РФ Куликов рассказал, чем Березовский хотел подкупить его Экс-глава МВД Куликов рассказал о попытке Березовского подкупить его

Москва5 сен Вести.Экс-глава МВД РФ Анатолий Куликов рассказал о попытке олигарха Бориса Березовского подкупить его. О таком эпизоде он вспомнил в документальном фильме Александра Рогаткина "Тяжелые звезды генерала Куликова", сообщает ИС "Вести"

На юбилей генерала армии Куликова олигарх прислал в подарок икону Параскевы Пятницы.

Я говорю: там еще какая-то книжечка лежит в пакете — каталог. В этом каталоге эта икона, стоимость 64 тысячи долларов. Скажут, министр берет взятки иконами. Давай я ее отвезу в министерство вспоминает Куликов

Икону нынешний министр официально передал в Русскую православную миссию в Иерусалиме, заказав себе копию на память.

Березовский вместе с медиамагнатом Владимиром Гусинским несколько раз пытались привлечь Куликова на свою сторону и влиять на кадровую политику МВД.

[Они говорили:]"Вы же знаете этого человека, он наш друг, пожалуйста, помогите нам". Я не пошел на это, и, конечно, не испытывали восторга от взаимоотношений со мной ни Березовский, ни Гусинский отметил Куликов

Бывшему руководителю МВД также предлагали взятку в виде полукилограммовой медали.

4 сентября Куликов отметил 80-летний юбилей. Его поздравил президент РФ Владимир Путин.