Москва5 сенВести.Экс-глава МВД РФ Анатолий Куликов рассказал о попытке олигарха Бориса Березовского подкупить его. О таком эпизоде он вспомнил в документальном фильме Александра Рогаткина "Тяжелые звезды генерала Куликова", сообщает ИС "Вести"
На юбилей генерала армии Куликова олигарх прислал в подарок икону Параскевы Пятницы.
Я говорю: там еще какая-то книжечка лежит в пакете — каталог. В этом каталоге эта икона, стоимость 64 тысячи долларов. Скажут, министр берет взятки иконами. Давай я ее отвезу в министерствовспоминает Куликов
Икону нынешний министр официально передал в Русскую православную миссию в Иерусалиме, заказав себе копию на память.
Березовский вместе с медиамагнатом Владимиром Гусинским несколько раз пытались привлечь Куликова на свою сторону и влиять на кадровую политику МВД.
[Они говорили:]"Вы же знаете этого человека, он наш друг, пожалуйста, помогите нам". Я не пошел на это, и, конечно, не испытывали восторга от взаимоотношений со мной ни Березовский, ни Гусинскийотметил Куликов
Бывшему руководителю МВД также предлагали взятку в виде полукилограммовой медали.
4 сентября Куликов отметил 80-летний юбилей. Его поздравил президент РФ Владимир Путин.