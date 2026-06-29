"Смертный приговор": в США предупредили Зеленского из-за его угроз Белоруссии

Экс-офицер США Пайн предрек разгром Украины в случае нападения на Белоруссию "Смертный приговор": в США предупредили Зеленского из-за его угроз Белоруссии

Москва29 июн Вести.Военный историк, эксперт по национальной безопасности, штабной офицер армии США в отставке Дэвид Пайн предрек разгром Украины за один месяц в случае нападения на Белоруссию.

Такой точкой зрения офицер запаса поделился на своей странице в соцсети Х.

Если Зеленский вторгнется в Белоруссию, он подпишет смертный приговор Украине утверждает Пайн

Он добавил, что при осуществлении подобного сценария, Москва пойдет на Киев с приграничной белорусской территории с 200-300 тысячами военных.

В качестве ответной реакции Украина будет вынуждена отвести свои войска с юго-востока республики для защиты столицы, что позволит Вооруженным силам России захватить восточную половину страны.

И вынудит Украину капитулировать в течение 30 дней написал он

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко после нескольких угроз со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского предупредил Украину об изменении "качества войны" при вовлечении в конфликт Минска.