Москва29 июнВести.Военный историк, эксперт по национальной безопасности, штабной офицер армии США в отставке Дэвид Пайн предрек разгром Украины за один месяц в случае нападения на Белоруссию.
Такой точкой зрения офицер запаса поделился на своей странице в соцсети Х.
Если Зеленский вторгнется в Белоруссию, он подпишет смертный приговор Украинеутверждает Пайн
Он добавил, что при осуществлении подобного сценария, Москва пойдет на Киев с приграничной белорусской территории с 200-300 тысячами военных.
В качестве ответной реакции Украина будет вынуждена отвести свои войска с юго-востока республики для защиты столицы, что позволит Вооруженным силам России захватить восточную половину страны.
И вынудит Украину капитулировать в течение 30 днейнаписал он
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко после нескольких угроз со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского предупредил Украину об изменении "качества войны" при вовлечении в конфликт Минска.