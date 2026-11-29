Экс-полковник бундесвера оценил попытки ВСУ переломить ход боев в свою пользу Welt: Россия свела на нет попытки ВСУ изменить обстановку на фронте

Москва29 ноя Вести.Попытки ВСУ изменить ситуацию на фронте в свою пользу не увенчались успехом. Россия свела все попытки на "нет". Об этом заявил отставной полковник бундесвера Ральф Тиле в интервью телеканалу Welt.

Даже в ходе наземной войны россияне постоянно придумывают что-то новое, что позволяет им сводить на нет якобы эффективные оборонительные меры Украины. Так что нам стоит быть готовыми к новым сюрпризам сказал он

По словам эксперта, Россия развивает свою военную экономику и доказывает, что способна эффективно выполнять боевые задачи.

Ранее стало известно, что Германия и Украина не могут прийти к соглашению о сотрудничестве в сфере беспилотников из-за разногласий по таможенным пошлинам и налогообложению. По данным СМИ, стороны до сих пор не договорились об экспортных сборах.