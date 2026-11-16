Эксперт Снайдер: Россия победила в конфликте с Украиной и получит Донбасс

Эксперт Снайдер: РФ победила в конфликте, а Украина погибает, и часики тикают Эксперт Снайдер: Россия победила в конфликте с Украиной и получит Донбасс

Москва16 ноя Вести.Россия одержала победу в украинском конфликте, и это не вызывает сомнений. Об этом заявил американский эксперт Тед Снайдер в статье, опубликованной в журнале The American Conservative.

Такое мнение он выразил, комментируя итоги прошедших в Абу-Даби трехсторонних консультаций по украинскому вопросу.

Три вещи не вызывают сомнений. Первые две: Украина не станет членом НАТО, а Россия получит Донбасс... Об этом можно говорить с уверенностью в силу третьего обстоятельства: Россия победила в конфликте написал Снайдер

По его словам, Украина не способна продолжать боевые действия и защищать себя: у нее закончились зенитные ракетные комплексы, а европейские страны не могут поставить ей этот тип вооружения. В стране закрываются металлургические заводы, прекращается добыча полезных ископаемых, парализовано транспортное сообщение, в Киеве постоянно отключают электроэнергию.

Украина погибает, и часики тикают заключил эксперт

Снайдер отметил, что затягивание конфликта чревато для Украины еще более серьезными последствиями. Чтобы выжить, Украина должна закончить конфликт прямо сейчас, резюмировал эксперт.

Ранее издание Sohu сообщило, что судьба Украины висит на волоске из-за предстоящей зимы.