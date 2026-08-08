В Раде сообщили о грядущем назначении экс-премьера Свириденко в "Нафтогаз"

Экс-премьер Украины Свириденко возглавит местный "Нафтогаз" В Раде сообщили о грядущем назначении экс-премьера Свириденко в "Нафтогаз"

Москва8 авг Вести.Бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко будет назначена гендиректором "Нафтогаза". Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Еще два источника подтвердили, что сейчас рассматривается вопрос о назначении Юлии Свириденко на должность сначала и. о. главы "Нафтогаза", а затем и постоянного генерального директора написал Железняк

Свириденко была отправлена в отставку с поста премьера в июле. Вместо нее правительство киевского режима возглавил Сергей Корецкий, который как раз ранее был руководителем "Нафтогаза". После отставки Свириденко сообщалось, что Владимир Зеленский уговаривает ее стать новым послом в США.