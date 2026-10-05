Бывший сотрудник ЦРУ пройдет слушание по обвинению в хищении $40 млн

Экс-сотрудника ЦРУ обвиняют в хищении, в его доме нашли 303 золотых слитка Бывший сотрудник ЦРУ пройдет слушание по обвинению в хищении $40 млн

Москва5 окт Вести.Американский суд назначил слушание по соглашению о признании вины в федеральном суде по делу бывшего сотрудника ЦРУ, у которого дома нашли 303 золотых слитка стоимостью $40 млн. Об этом сообщает NBC News.

Фигурантом дела стал Дэвид Раш, которому вменяют хищение государственных средств. Уточняется, что он занимался подделкой платежных документов.

Раша также обвинили в создании фальшивой сверхсекретной разведывательной программы для получения государственных средств в личных целях.

Обвиняемый был отправлен в отпуск незадолго до ареста и в итоге уволен из ЦРУ. Согласно судебным протоколам, слушание назначено на вторник, 14 декабря, в окружном суде США.

Ранее сообщалось, что для давления на Гавану в ЦРУ была создана секретная целевая группа.