Москва5 октВести.Американский суд назначил слушание по соглашению о признании вины в федеральном суде по делу бывшего сотрудника ЦРУ, у которого дома нашли 303 золотых слитка стоимостью $40 млн. Об этом сообщает NBC News.
Фигурантом дела стал Дэвид Раш, которому вменяют хищение государственных средств. Уточняется, что он занимался подделкой платежных документов.
Раша также обвинили в создании фальшивой сверхсекретной разведывательной программы для получения государственных средств в личных целях.
Обвиняемый был отправлен в отпуск незадолго до ареста и в итоге уволен из ЦРУ. Согласно судебным протоколам, слушание назначено на вторник, 14 декабря, в окружном суде США.
Ранее сообщалось, что для давления на Гавану в ЦРУ была создана секретная целевая группа.