Приставы передали в Гохран изъятые у экс-судьи Чернова золотые слитки и монеты

Изъятые у экс-судьи Чернова золотые слитки и монеты переданы в Гохран Приставы передали в Гохран изъятые у экс-судьи Чернова золотые слитки и монеты

Москва31 окт Вести.Судебные приставы передали в Гохран больше тысячи золотых слитков и монет, которые были изъяты по иску Генпрокуратуры РФ у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, сообщил ТАСС директор ФССП России Дмитрий Аристов.

Имущество Чернова и аффилированных с ним лиц почти на 900 млн рублей, включая 36 кг золота, было обращено в доход РФ Октябрьским районным судом Краснодара по иску Генпрокуратуры в апреле этого года.

В рамках исполнительного производства в отношении членов семьи бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и других лиц судебные приставы передали в Гохран России свыше тысячи золотых слитков и монет сообщил Аристов

Среди ответчиков по иску была также его дочь – судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель и экс-супруга – президент нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова.

Возглавлявший Краснодарский краевой суд с 1994 года Чернов ушел в отставку в 2019 году по достижении предельного для судьи 70-летнего возраста.

В ноябре 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила его статус судьи в отставке. По информации агентства, сам он проживает на Кипре.