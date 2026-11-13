Эксперт: биржевые цены на зерно будут зависеть от урожая в Южном полушарии Биржевые игроки начнут учитывать собранный урожай через несколько недель

Москва13 ноя Вести.Биржевые игроки сохранят примерно текущие цены на зерно до появления данных об урожае в Южном полушарии. Об этом ИС "Вести" заявил автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

По его словам, современные технологии позволяют оценивать перспективы урожая еще до завершения уборочной кампании.

Биржевые игроки будут держать примерно текущие цены до последнего, пока не увидят урожай в Южном полушарии. Понятно, что сейчас есть технологии, которые позволяют определить размер урожая еще до того, как он собран, спутниковые снимки, анализ данных, Big Data, есть понимание, где урожай, где не урожай. То есть за несколько недель уже начнется перекладка действительно фактического собранного урожая в биржевые цены, но не раньше отметил Огородников

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с декабря 2022 года.