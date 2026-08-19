Эксперт: человек может создать канал для молнии Эксперт объяснил, в каком случае молния может ударить по человеку

Москва19 авг Вести.Молния формируется в облаке и начинает движение вниз, навстречу к ней поднимаются "восходящие стримы" от различных наземных объектов. Молниевой "извилистый канал" меняет направление несколько десятков метров, так что невозможно предугадать, с каким объектом он образует "гигантский, мощный заряд". Об этом заявил ИС "Вести" физик, популяризатор науки Дмитрий Побединский.

Появление стримов зависит от "многих" факторов, указал эксперт.

Молния идет от точки, где она начинается, до Земли. Сначала идет сверху вниз, так называемый ступенчатый лидер - изогнутый канал, пока еще не молния. Каждые несколько десятков метров он изгибается, и пока еще совершенно непонятно, куда попадет. Только на расстоянии нескольких десятков, сотен метров от Земли к нисходящему ступенчатому лидеру, начинают подниматься восходящие стримы из разных точек. Из человека может выйти, антенны, дерева. Кто быстрее соединится с нисходящим лидером, тот, собственно, и создаст канал для основной молнии - произойдет гигантский мощный разряд рассказал Побединский

Он уточнил, что молния в большей части ориентируется на геометрию и распределение электрических полей. Если молния попала в человека, то его здоровье будет зависеть от того, как пройдет заряд.

Молния убила футболиста во время матча в Таиланде. Не менее 13 человек стали жертвами ударов молний в Индии.