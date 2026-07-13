Эксперт дал рекомендации, как сэкономить на счетах за ЖКУ Экономист Лавров: уменьшить плату за ЖКУ помогут стирка ночью и кешбэк от банков

Москва13 июл Вести.Уменьшить расходы на жилищно-коммунальные услуги можно, если запускать стиральную машинку в ночное время, а также использовать кешбэк от банков. Об этом рассказал заведующий кафедрой финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения Михаил Лавров.

В беседе с NEWS.ru эксперт рекомендовал в целях экономии поставить специальную насадку на водопроводные краны с регулируемым уровнем потока воды, а также выбрать двухрежимный сливной механизм для унитаза. Кроме того, отметил экономист, граждане могут установить новый многотарифный счетчик электроэнергии.

Рекомендуется также включать такие энергозатратные приборы, как стиральная машина, ночью. Стирать следует не сразу же, а набирая достаточное количество одежды, - это позволит сэкономить около 10%. Кроме того, можно вернуть часть своих затрат - в некоторых банках есть карты с кешбэком на оплату коммунальных услуг добавил Лавров

Ранее член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон рассказал, что отъезд на дачу или в отпуск более чем на пять дней является поводом попросить пересчета платы за ЖКУ.