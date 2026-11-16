Москва16 ноя Вести.Ажиотаж вокруг акций Nvidia из-за скандала с бывшим главой компании Дженсеном Хуангом продлится недолго. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Харланов.

По словам эксперта, на рынке могут появиться новые игроки, однако реально существующих конкурентов лидерам отрасли – NVIDIA и TSMC – пока нет.

Я думаю, что реальный рынок, так сказать, будет колбасить достаточно недолго… Этот пузырь будет достаточно быстро сдут. Возможно появятся другие игроки, которые в ближайшее время будут представлены, скорее всего, что из Китая. Но реально существующих конкурентов сегодня ни NVIDIA, ни TSMC мы пока не видим заявил Харланов

Ранее американские СМИ назвали скандал с главой Nvidia Дженсеном Хуангом частью разведывательной операции Китая, проводимой с целью укрепления технологической отрасли.