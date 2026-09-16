Москва16 сенВести.Цена на дизельное топливо на Украине скоро превысит 100 гривен (порядка 2,24 доллара или около 189 рублей за литр) уже в ближайшее время. Об этом заявил эксперт украинского топливного рынка Сергей Куюн.
По его словам, сегодня себестоимость последних поступлений дизельного топлива на Украине составляет 95-96 гривен (179–181 рублей) за литр, а оптовая цена в центральном регионе – 99 гривен (около 187 рублей).
Вопрос, "будет 100 или не будет", уже нужно переформулировать: "когда будет выше 100?" По моим ощущениям, это может произойти уже сегоднянаписал Куюн на своей странице в соцсетях
12 сентября украинские СМИ уже сообщали, что цена на дизельное топливо на украинских автозаправках достигла 100 гривен за литр.