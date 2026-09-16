Эксперт Куюн предсказал, что цена дизеля на Украине превысит 100 гривен за литр Эксперт Куюн: цена дизеля на Украине вскоре может превысить 100 гривен

Москва16 сен Вести.Цена на дизельное топливо на Украине скоро превысит 100 гривен (порядка 2,24 доллара или около 189 рублей за литр) уже в ближайшее время. Об этом заявил эксперт украинского топливного рынка Сергей Куюн.

По его словам, сегодня себестоимость последних поступлений дизельного топлива на Украине составляет 95-96 гривен (179–181 рублей) за литр, а оптовая цена в центральном регионе – 99 гривен (около 187 рублей).

Вопрос, "будет 100 или не будет", уже нужно переформулировать: "когда будет выше 100?" По моим ощущениям, это может произойти уже сегодня написал Куюн на своей странице в соцсетях

12 сентября украинские СМИ уже сообщали, что цена на дизельное топливо на украинских автозаправках достигла 100 гривен за литр.