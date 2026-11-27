Москва27 нояВести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц оказался в противоречивой позиции по отношению к России. Такое мнение ИС "Вести" высказал замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.
Думаю, что Мерц прекрасно понимает, что он вынужденно двуликий Янус. И ему с товарищами нужно будет принимать какое-то решение. Потому что это - тупиксказал он
Белов пояснил, что будущую систему европейской безопасности нельзя создать неделимой, учитывая интересы всех сторон.
К тому же, напомнил эксперт, предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже говорил, что европейскую безопасность без России не построить.
И это значит, что им пора наступать на горло собственной милитаристской песне и понимать, что переговоры начинаются с рабочих консультацийдобавил он