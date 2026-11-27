Белов: Мерц оказался в противоречивой позиции по отношению к России

Эксперт: Мерц оказался в противоречивой позиции по отношению к России Белов: Мерц оказался в противоречивой позиции по отношению к России

Москва27 ноя Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц оказался в противоречивой позиции по отношению к России. Такое мнение ИС "Вести" высказал замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

Думаю, что Мерц прекрасно понимает, что он вынужденно двуликий Янус. И ему с товарищами нужно будет принимать какое-то решение. Потому что это - тупик сказал он

Белов пояснил, что будущую систему европейской безопасности нельзя создать неделимой, учитывая интересы всех сторон.

К тому же, напомнил эксперт, предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже говорил, что европейскую безопасность без России не построить.